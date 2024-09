In Thüringen liegt am Donnerstag das endgültige Ergebnis der Landtagswahl vor.

Erfurt - Rund eineinhalb Wochen nach der Landtagswahl tagt der Landeswahlausschuss am Donnerstag in Erfurt (10.00 Uhr) und stellt das amtliche Endergebnis fest. Erwartet wird, dass es keine größeren Abweichungen zum vorläufigen Ergebnis der Landtagswahl gibt. Keine der angetretenen Parteien lag so knapp an der Fünf-Prozent-Hürde, dass das Endergebnis noch Veränderungen bei der Sitzverteilung im Landtag bringen könnte. Das war vor fünf Jahren anders, als eine Stimmennachzählung die FDP knapp ins Parlament gebracht hatte.

Nach dem vorläufigen Ergebnis hat die AfD die Landtagswahl 2024 am 1. September gewonnen. Auf den Plätzen folgen CDU, BSW, Linke und SPD. Der Landtag wird damit aus fünf Fraktionen bestehen.