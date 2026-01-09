Die Eisdecken an Werra, Fulda, Weser, Aller und Leine sowie am Diemel- und am Edersee sind aktuell nicht tragfähig.

Hann. Münden (dpa/lni) Vor dem Betreten zugefrorener Gewässer in Südniedersachsen und in Nordhessen warnt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser. Die Eisdecken an Werra, Fulda, Weser, Aller und Leine sowie am Diemel- und am Edersee seien aktuell nicht tragfähig, teilte eine Sprecherin mit. Es bestehe akute Lebensgefahr.