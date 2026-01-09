weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  3. Wetter: Amt warnt vor Betreten von zugefrorenem Gewässer

Die Eisdecken an Werra, Fulda, Weser, Aller und Leine sowie am Diemel- und am Edersee sind aktuell nicht tragfähig.

Von dpa 09.01.2026, 14:12
Vor dem Betreten von zugefrorenen Gewässern wird gewarnt. (Symbolbild)
Hann. Münden (dpa/lni) Vor dem Betreten zugefrorener Gewässer in Südniedersachsen und in Nordhessen warnt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser. Die Eisdecken an Werra, Fulda, Weser, Aller und Leine sowie am Diemel- und am Edersee seien aktuell nicht tragfähig, teilte eine Sprecherin mit. Es bestehe akute Lebensgefahr.