In der Nacht ist ein Mann am Ku’damm angeschossen worden. Die Umstände sind noch unklar. Medien berichten von einer Verwechslung, die Polizei bestätigt das nicht.

Berlin - Ein 19-Jähriger hat am Ku’damm in der Nacht zu Samstag eine Schussverletzung erlitten. Der Mann sei aus einer Gruppe heraus am Olivaer Platz angeschossen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Verletzung am Bein sei nicht lebensbedrohlich.

Der 19-Jährige sei in Begleitung einer 16-Jährigen unterwegs gewesen, und von der Gruppe angesprochen worden, so die Polizei weiter. Als der 19-Jährige sich abgewandt habe, sei er angeschossen worden. Die Gruppe floh im Anschluss. Der Rettungsdienst der Feuerwehr versorgte den Mann und brachte ihn ins Krankenhaus, wo er operiert wurde, wie ein Sprecher sagte.

Über die Schüsse hatte zuerst die „B.Z.“ berichtet. Ob es sich, wie die Zeitung berichtet, um eine Verwechslung handelte, bestätigte die Polizeisprecherin nicht.