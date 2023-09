Spinnenweben haften an den vertrockneten Blüten von Sonnenblumen auf einem Feld in Nordsachsen.

Leipzig - In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kündigt sich ein Altweibersommer an. Bis Mitte der kommenden Woche beherrsche ein großräumiges Hochdruckgebiet die Wetterlage, sagte Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst am Mittwoch in Leipzig. Es werden Tageshöchstwerte in den drei Ländern von bis zu 30 Grad erwartet. „Die Nächte eignen sich bei 13 bis 14 Grad aber hervorragend zum Durchlüften.“

Nach Angaben der Meteorologin ist ein Wetterumschwung erst am Mittwoch kommender Woche in Sicht. Dann könnte es erste Niederschläge geben und die Temperaturen sinken auf etwa 20 Grad.