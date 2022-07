Althusmann: Längere Laufzeit für Atomkraftwerke

Hannover - Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat sich dafür ausgesprochen, eine Verlängerung der Laufzeit der deutschen Atomkraftwerke in Betracht zu ziehen. Einen Wiedereinstieg in die Atomkraft halte er zwar grundsätzlich für nicht

zielführend, sagte der CDU-Politiker der Tageszeitung „Die Welt“ (Montag). Angesichts drohender Energieknappheit müsse aber ernsthaft darüber gesprochen werden, ob eine „begrenzte Streckung drohende Lücken in der Spitzenlast vermeiden“ helfen könne. Beispielsweise Kanada könne die nötigen Brennstäbe liefern. „Sie müssten nur jetzt bestellt werden“, betonte Althusmann.

Der Minister forderte zudem: „Wir brauchen eine Absenkung der

Stromsteuer sowie der Körperschaftssteuer für kleine und mittlere Betriebe. Und wir müssen diejenigen schützen, die sich absehbar Strom und Wärme nicht mehr leisten können.“ Strom- und Gassperren für säumige Kunden solle es deshalb für eine befristete Zeit nicht geben, sagte Althusmann.

Mit Blick auf die EU-Kommission mahnte er: „Es muss jetzt mal für zwei Jahre Schluss sein mit immer neuen Anforderungen an unsere Landwirte, den Mittelstand und die deutsche Wirtschaft insgesamt. Das schwächt uns in einer Zeit, in der wir stark sein müssen.“ Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sei ein „Weckruf“.