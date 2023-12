Meppen - Ein direkt an der Ems liegendes Altenheim in Meppen ist aufgrund des Hochwassers vorsorglich evakuiert worden. Insgesamt 52 Bewohnerinnen und Bewohner seien am Donnerstagabend mit Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes aus dem „Haus Emsblick“ gebracht worden, sagte die Pressesprecherin der Stadt, Petra Büter, am Freitag. Vorerst seien die Senioren im Krankenhaus und anderen Pflegeeinrichtungen untergebracht worden. Bei der Evakuierung habe es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme gehandelt.

Durch aufgeweichte Deiche besteht an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet weiterhin Überschwemmungsgefahr, wie die Stadt am Morgen mitteilte. In der Nacht waren demnach insgesamt 400 Einsatzkräfte ausgerückt, um die Lage zu stabilisieren. Im Laufe des Freitags sollen die betroffenen Bereiche weiter kontrolliert werden.