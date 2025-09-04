Ein Verkehrswert von mehr als 27 Millionen Euro dürfte viele Interessenten abschrecken. Der Verkauf der alten Siemens-Villa ist keine alltägliche Zwangsversteigerung.

Potsdam - Ein riesiges Grundstück mitsamt Villa und zig Nebengebäuden kommt heute (10.30 Uhr) am Amtsgericht Potsdam bei einer Zwangsversteigerung unter den Hammer. Der Verkehrswert für die alte Siemens-Villa am Potsdamer Lehnitzsee liegt laut Gutachter bei etwa 27 Millionen Euro. Insgesamt rund 100.000 Quadratmeter würde ein erfolgreicher Bieter in bester Lage am Lehnitzsee erwerben - allerdings sind die Gebäude größtenteils baufällig und bedürfen einiger Pflege.

Das Haupthaus wurde 1910 vom Architekten Otto March für die Familie von Carl Friedrich Siemens - dem Sohn des berühmten Industriellen und Erfinders Werner von Siemens - errichtet. Es wurde zum Wohnen und für repräsentative Zwecke genutzt, hieß es in dem Exposé zur Zwangsversteigerung. Danach wurde es lange als Lungenheilanstalt genutzt. Nach der Wende stand die Immobilie größtenteils leer und verfiel nach und nach.