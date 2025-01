Eine Selbstbedienungstankstelle im Allgäu verkauft Mitten in der Nacht Sprit für einen Cent pro Liter. Der Preis sorgt für einen kleinen Ansturm. Was steckt dahinter?

Leutkirch im Allgäu - Für Autofahrer dürfte es wie Weihnachten und Ostern gleichzeitig gewesen sein: An einer Tankstelle in Leutkirch im Allgäu fließt der Sprit Mitten in der Nacht plötzlich nur für einen Cent pro Liter. Der Preis spricht sich herum: Zwischen 23 Uhr und 4 Uhr morgens pilgern zig Autofahrer an die Selbstbedienungs-Säule und zapfen tausende Liter. Dann fällt die Panne auf.

Als sich immer mehr Menschen an der Tankstelle im Landkreis Ravensburg drängten, wurde die Polizei eingeschaltet, wie eine Sprecherin der Behörde berichtete. Anwohner in der Nähe der Supermarkt-Tankstelle seien auf die vielen Menschen aufmerksam geworden und hätten die Beamten gerufen. „Die Polizei hat die Tankstelle geschlossen und geräumt“, so die Sprecherin weiter.

„Da haben schon einige sehr günstig getankt“

Zwischen 2.500 und 3.000 Liter Kraftstoff seien bis dahin abgepumpt worden. Mit dem Satz „Tanken Sie bei uns an unserer Tankstelle und profitieren Sie von günstigen Kraftstoffpreisen“ wirbt der Supermarkt im Internet für seine Zapfsäulen. Wie viele Fahrzeuge genau zum Schnäppchenpreis betankt wurden, konnte die Polizei nicht sagen. „Da haben schon einige sehr günstig getankt.“

Doch wie konnte es zu dem Schnapper kommen? „Wir gehen aktuell von einem technischen Defekt aus“, so die Sprecherin. Nichts deute auf eine Manipulation hin. Die Menschen, die günstig getankt hätten, könnten dafür auch nicht belangt werden.