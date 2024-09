Berlin - Ex-Nationalspieler Marvin Plattenhardt hat sich vom aktiven Fußball verabschiedet. Der frühere Verteidiger von Hertha BSC und vom 1. FC Nürnberg, der nach 278 Bundesligaspielen seit dem Sommer 2023 ohne Verein war, hat trotz einiger Anfragen von Clubs aus anderen Ländern den Schlussstrich gezogen.

„Jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich sage: "Fertig!" Ich hänge die Schuhe an den Nagel“, sagte der 32-Jährige der „Bild“. „Zwischen Sommer 2023 bis Ende Januar 2024 gab es einige Gespräche mit Clubs in diversen Ländern, doch das Gesamtpaket war da für mich in Bezug auf meine Familie und Firma nicht passend. Das wollte ich einfach nicht machen.“

Ausfüllende Alternative gefunden

Der siebenmalige Nationalspieler, der nach dem Abstieg mit Hertha im Sommer 2023 ein reduziertes Angebot des Vereins ausgeschlagen hatte, hat mit seiner Frau Sara ein Unternehmen gegründet, das eine vegane Milchalternative aus Pistazien herstellt. Durch die neue Tätigkeit habe er nun eine Alternative gefunden, die ihn voll ausfülle. Zudem gerate man in Vergessenheit, wenn man eine Weile raus sei.

„Wahnsinn, wenn man sieht, wie viele Namen, darunter Hochkaräter, jetzt noch auf der Liste der vereinslosen Spieler stehen“, sagte Plattenhardt. „Auf Biegen und Brechen wollte ich auch nicht weitermachen. So habe ich jetzt diese Entscheidung für mich getroffen und bin absolut fein damit.“

Der Standardspezialist blickt aber ohne Gram auf seine Karriere zurück. „Eine schöne und tolle Zeit“, sagt Plattenhardt. Er könne „sagen, dass sich alle meine Kindheitsträume erfüllt haben.“