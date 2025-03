Alle juristischen Staatsprüfungen als E-Klausur möglich

Sechs Stunden mit Stift und Papier oder am Laptop: Jurastudierende in Sachsen könne nun wählen, wie sie ihre Klausuren anfertigen.

Leipzig - Sämtliche juristische Staatsprüfungen können in Sachsen nun elektronisch am Laptop abgelegt werden. Das E-Examen wurde in der staatlichen Pflichtfachprüfung erstmalig im Februar 2025 erfolgreich durchgeführt, wie das sächsische Justizministerium mitteilte. Demnach wählten mehr als 93 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer das moderne Prüfungsformat und nicht die herkömmliche Klausurbearbeitung mit Stift und Papier.

„Nach dem neuen Jura-Bachelor der Rechtswissenschaften bietet Sachsen als eines der ersten Bundesländer jetzt durchgängig eine zeitgemäße und qualitativ hochwertige digitale Examensvorbereitung und -durchführung an“, sagte Justizministerin Constanze Geiert (CDU).