Alle Elbfähren in Dresden wieder in Betrieb

Dresden - Nach dem Aufheben der Hochwasser-Alarmstufe an der Elbe bei Dresden sind dort wieder alle Fähren in Betrieb. An der Fährstelle Johannstadt-Neustadt seien die Reinigungsarbeiten abgeschlossen und die Verbindung laufe seit Dienstag wieder planmäßig, wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mitteilten. Wegen des Hochwassers über die Feiertage und am Jahresanfang mussten die DVB-Fähren zeitweise ihren Betrieb einstellen.