Die Berlin Food Week feiert den zehnten Geburtstag - und will Besucher mit neuen kulinarischen Trends locken. Auf dem Programm steht auch ein Vortrag einer spanischen Kochikone.

Die Berlin Food Week will einen Schwerpunkt auf Ernährungstrends setzen. (Archivbild)

Berlin - Die Berlin Food Week will mit vielen Veranstaltungen rund um neue Ernährungstrends ihren zehnten Geburtstag feiern. Auf dem Programm des Festivals, das am Montag startet, steht unter anderem ein Markt im Bikini Berlin mit knapp 50 Ausstellern.

Am Freitag und Samstag wollen Start-ups dort neue Produkte präsentieren - darunter Eis aus Algen statt Sahne, Pistazienmilch oder Kaffee ohne Bohnen. Daneben kann man auch andere lokale Erzeugnisse probieren.

Wein und französische Snacks

In 18 Berliner Restaurants werden bis zum Abschluss des Festivals am Sonntag Weine und kleine Köstlichkeiten aus Frankreich zum Feierabend angeboten. In einem Pop-up-Restaurant wollen Köche der Ankündigung zufolge „ikonische Gerichte“ zeitgemäß interpretieren.

Zudem erwartet die Food Week den bekannten spanischen Koch Ferran Adrià als Ehrengast. Der 62-Jährige, der jahrelang das mittlerweile geschlossene legendäre Restaurant „elBulli“ an der katalanischen Küste geleitet hatte, hält laut Programm am Mittwoch einen Vortrag zum „Einfluss der katalanischen Haute-Cuisine auf die Gastronomie“.