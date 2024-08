Der Sänger und Schauspieler Alexander Klaws kann erneut Familienzuwachs feiern. Der Neugeborene habe sich dabei an einen wichtigen Wunsch des Vaters gehalten.

Hamburg - Der Hamburger Sänger und Musicaldarsteller Alexander Klaws (40) ist zum dritten Mal Vater geworden. „Wir sind schockverliebt und unendlich dankbar, dass unser kleiner Lion gesund und munter unseren „wilden Klaws-Haufen“ komplett macht!“, postete er auf Instagram.

Der Sänger, der derzeit wieder als Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg durch die Arena reitet, konnte sogar bei der Geburt dabei sein. „Nein, ich stand nicht im Winnetou-Kostüm im Kreißsaal. Denn: Ja, ich war bei der Geburt dabei, weil Lion sich an die ersten Papa-Sohn-Gespräche im Bauch gehalten hat und an einem spielfreien Tag zur Welt kam.“

Zu seinem Post stellte er ein Foto, in dem seine Frau Nadja im Hintergrund das Neugeborene in die Luft hält, die beiden anderen Kinder die Mama anschauen und Klaws geschafft davor liegt und ein Schild mit den Worten „Game Over“ in den Händen hält. Nach dem Erlebnis im Kreißsaal sei er nun „voller Demut bezüglich der Urgewalt einer Geburt gegenüber Nadja und allen Frauen dieser Welt“.