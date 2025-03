Berlin - Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben das Pokal Final Four in eigener Halle auf dem dritten Platz beendet. Die Berlinerinnen gewannen am Sonntag vor 1850 Zuschauern in der Sömmeringhalle das Spiel um Platz drei gegen die Eigner Angels Nördlingen deutlich mit 91:55 (47:35).

Am Samstag hatte Alba sein Halbfinale gegen die Saarlouis Royals mit 67:72 verloren und damit den Traum vom ersten Pokalsieg frühzeitig verpasst. Beste Berliner Werferinnen waren Theresa Simon und Marie Bertholdt mit je 13 Punkten.

Die Partie begann zunächst sehr ausgeglichen. Alba lag zwar meist in Führung, aber Nördlingen blieb stets dicht dran. Erst Mitte des zweiten Viertels starteten die Gastgeberinnen einen 20:3-Lauf und konnte sich so erstmalig absetzen (47:29). Hatten die Berlinerinnen gegen Saarlouis noch eine 17-Punkte-Führung verspielt, brachten sie dieses Mal den Sieg im zweiten Durchgang souverän nach Hause und feierten am Ende einen Kantersieg.