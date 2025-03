Berlin - Alba Berlin erlebte am Montagabend ein Novum in dieser Saison der Basketball-Bundesliga. Trainer Israel Gonzalez hatte zum ersten Mal den kompletten Kader zur Verfügung – obwohl schon zwei Drittel der Saison gespielt sind. „Wir haben wieder mehr Möglichkeiten und können jetzt die Dynamik im Team aufbauen“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda nach dem 86:77 gegen Bamberg.

Die Monate mit immer wiederkehrenden Verletzungsmiseren haben anscheinend vorläufig ihr Ende gefunden. Aber auch das ist momentan eine Herausforderung. Denn nun gibt es wieder eine neue Teamstruktur. „Wir müssen alle unsere Rollen finden“, sagte Nationalspieler Malte Delow. Vor allem in der in dieser Saison bisher so anfälligen Defensive.

Noch Verunsicherung im Team

Denn auch, wenn es für Alba der dritte Bundesliga-Sieg in Serie war und die Berliner als Elfter dichter an die Playoff-Plätze heranrückten, ist dem Team immer noch eine gewisse Unsicherheit anzusehen. „Man fühlt noch immer die Angst. Sind wir eigentlich im Vorteil, aber der Gegner trifft zwei, drei Würfe hintereinander, werden wir plötzlich ängstlich“, sagte Ojeda.

Selbstvertrauen und Selbstverständnis müssen weiter wachsen. „Wir brauchen jeden Sieg, den wir bekommen können. Das war gegen Bamberg ein erster guter Schritt. Aber wir müssen ein paar Siege in Folge hinbekommen“, sagte Delow. Die nächsten Gegner haben es allerdings in sich: Am Freitag in der Euroleague gegen Barcelona, zwei Tage später in der Bundesliga gegen Ulm.