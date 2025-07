Alba-Sportdirektor Himar Ojeda hat die vierte Neuverpflichtung an Land gezogen.

Berlin - Gut zwei Wochen vor dem Start in die Vorbereitung auf die neue Basketball-Saison hat Alba Berlin den vierten Neuzugang präsentiert. Power Forward Moses Wood kommt von den Valley Suns aus der NBA G League nach Berlin, wie Alba mitteilte. Für den 26-Jährigen ist Alba die erste Station in Europa. Der 2,03 Meter große Flügelspieler erhält einen Vertrag für die kommende Spielzeit.

In der abgelaufenen Saison erzielte Wood beim Farmteam der Phoenix Suns im Durchschnitt 11,1 Punkte und kam auf 40 Prozent Treffsicherheit bei der Dreierquote. „Er hat einen großartigen Charakter und ist ein spielintelligenter Power Forward, der einen guten Wurf hat, physisch ist und verteidigen kann“, sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda. „Mit diesem Skillset passt Moses sehr gut in unser Spielkonzept, auch wenn er mit Sicherheit etwas Zeit brauchen wird, um sich an den europäischen Spielstil zu gewöhnen.“

Sechs Wochen hat Woods Zeit, sich dem Spielstil im Training und mehreren Testspielen anzunähern. Am Wochenende vom 26. bis 28. September startet die neue Spielzeit in der Bundesliga.