Berlin - Alba Berlin hat seinen Kader für die kommende Saison aufgestockt. Der Hauptstadt-Club verpflichtete den 28 Jahre alten Martynas Echodas. Er bekam einen Vertrag, der bis zum Ende der Spielzeit 2025/2026 gültig ist. In der vergangenen Saison war der 2,06 Meter große Center beim türkischen Erstligisten Manisa Basket aktiv, ehe er mit einer Knieverletzung ausgefallen ist. Aktuell befindet sich der Nationalspieler im Aufbautraining. „Martynas befindet sich in einer besonderen Situation: In der vergangenen Saison hat er auf absolutem Topniveau gespielt, bevor ihn im Dezember eine Verletzung stoppte. Dass er bei uns sein Comeback geben wird, ist eine klassische Win-Win-Situation: Martynas kann zeigen, dass er weiterhin ein Topspieler ist – und wir verstärken uns mit einem mobilen Center, der abseits des Balls stark agiert, gegnerische Verteidigungen klug liest und unter dem Korb auf vielfältige Weise scoren kann“, sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda.

Die Berliner bestreiten heute (16.00 Uhr) in Oranienburg ihr nächstes Testspiel gegen die Löwen Braunschweig. Das erste Pflichtspiel steht am 3. Oktober daheim gegen Aufsteiger Trier an.