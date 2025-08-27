weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Basketball: Alba verpflichtet amerikanischen Center

Die Berliner Basketballer bekommen Verstärkung. Alba holt J’Wan Roberts. „Er spielt mit sehr viel Energie und lässt alles auf dem Feld“, sagt Albas Sportdirektor Himar Ojeda über den US-Neuzugang.

Von dpa 27.08.2025, 12:57
Andreas Gora/dpa

Berlin - Alba Berlin hat seinen Kader für die kommende Saison aufgestockt. Der Hauptstadt-Club verpflichtete den 23 Jahre alten J’Wan Roberts. Er bekam einen Vertrag, der bis zum Ende der Spielzeit 2025/2026 gültig ist. Roberts spielte zuletzt in der amerikanischen College-Basketball-Liga NCAA für die Houston Cougars und kam mit dem Team bis ins Finale. 

Der 2,03 Meter große Center und Power Forward kam in der vergangenen Saison auf durchschnittlich 10,6 Punkte und 6,5 Rebounds. „Er spielt mit sehr viel Energie und lässt alles auf dem Feld“, sagte Albas Sportdirektor Himar Ojeda. 

Die Berliner bestreiten am kommenden Samstag (16.00 Uhr) in Oranienburg ihr nächstes Testspiel gegen die Löwen Braunschweig. Das erste Pflichtspiel steht am 3. Oktober daheim gegen Aufsteiger Trier an.