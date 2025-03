Berlin - Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat Cheftrainer Israel Gonzalez von seinen Aufgaben entbunden. „Angesichts der ausbleibenden sportlichen Entwicklung sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass wir in dieser Konstellation nicht das Beste aus unseren Möglichkeiten machen und wir neue Impulse setzen müssen, um unsere ambitionierten Ziele erreichen zu können“, sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda in einer Vereinsmitteilung.

Als Nachfolger des 50-Jährigen leitete der bisherige Assistenztrainer Pedro Calles bereits das Vormittagstraining. Der 41-Jährige stieß im Januar als Assistenztrainer zu den Albatrossen – mit bereits viel Erfahrung als Headcoach. Mit Rasta Vechta feierte der Spanier Erfolge, stieg 2018 in die Bundesliga auf und belegte in der folgenden Spielzeit den vierten Platz nach der Hauptrunde. Calles wurde damals zum Headcoach des Jahres gewählt.

Calles als Headcoach erfolgreich

Mit den Hamburg Towers erreichte Calles jeweils das Playoff-Viertelfinale, 2023 als Cheftrainer der EWE Baskets Oldenburg das Pokalfinale. Im November 2024 endete seine Zeit in Oldenburg, zwei Monate später stieß Calles zu Alba.

Viele Verletzte - fehlender Erfolg

2017 heuerte Gonzalez als Assistenztrainer von Aíto Garcia Reneses bei Alba an. In der Spielzeit 2021/2022 übernahm er den Cheftrainerposten und führte Alba gleich zum Double aus Meisterschaft und Pokalsieg.

Aufgrund zahlreicher Verletzungen konnte Alba in dieser Spielzeit kaum das Niveau vergangener Jahre erreichen und kämpft in der Bundesliga um das Erreichen der Playoffs. In der Euroleague liegen die Berliner mit lediglich vier Siegen abgeschlagen auf dem letzten Platz.

„Die Saison ist leider bisher nicht so verlaufen, wie wir es geplant hatten“, sagte Gonzalez, „ich hätte uns allen in dieser Saison eine andere Entwicklung gewünscht. Leider hat das aus vielerlei Gründen nicht funktioniert.“