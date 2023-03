Berlin - Die vierte Partie in neun Tagen hat den Basketballprofis von Alba Berlin ein großes Lob von Alba-Manager Marco Baldi eingebracht. „Das man sich noch einmal so mobilisiert, so eine Anstrengung hinkriegt, das spricht sehr für das Team. Was die Moral und Mentalität anbelangt, war das schon eine sehr, sehr starke Leistung“, sagte er nach dem 83:77-Auswärtssieg in der Bundesliga bei den MHP Riesen Ludwigsburg.

Trotz des Mammutprogramms ließen sich die Berliner diese Strapazen nicht anmerken. „Keiner hat eine Erklärung gesucht, warum es heute zu schwer sein könnte, die Müdigkeit in den Beinen und auch in den Köpfen überspringend. Das geht nur als Team und das haben sie fantastisch hingekriegt“, sagte Baldi.

Zumal Trainer Israel Gonzalez nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Tamir Blatt, Yovel Zoosman, Johannes Thiemann und Yanni Wetzellauch nur noch zehn Spieler zur Verfügung standen. „Ich weiß selbst nicht, wo sie diese Energie hergeholt haben. Der Einsatz war einfach großartig“, freute sich Gonzalez.

Das Fehlen dieser Akteure kompensierte vorrangig einer: Guard Jaleen Smith. Gegen seinen Ex-Verein machte er 28 Punkte und war besonders in der entscheidenden Schlussphase mit erfolgreichen Würfen zur Stelle. „Es war überragend, was er gemacht hat. Aber du musst natürlich erst einmal in diese Situationen kommen“, sagte Baldi.

Der 28-Jährige wollte sich selbst jedoch nicht zu sehr ins Licht stellen. „Offensichtlich spiele ich gerne gegen frühere Teams. Ich habe mich einfach gut gefühlt. Aber heute hat jeder einen Schritt nach vorne gemacht und jeder hat seine Rolle gut gespielt“, sagte er.

Mit dem Erfolg in Ludwigsburg hat Alba erneut die Tabellenspitze der Basketball-Bundesliga zurückerobert. „Wir würden schon gern die Pole-Position einnehmen. Wir wissen, aber, dass Bonn im Moment alles gewinnt. Insofern können wir uns nichts erlauben. Und es wird jetzt nicht nur noch bergauf gehen“, sagte Baldi.