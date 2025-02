Berlin - Mit großer Vorfreude gehen die Basketballerinnen von Alba Berlin in das erste Final Four im Pokal vor heimischer Kulisse. „Wir haben nach der Meisterschaft alle Lust auf mehr und wollen das wieder erleben. Deshalb sind wir alle sehr positiv aufgeregt und sind heiß“, sagte Kapitänin Lena Gohlisch. Alba spielt in der Sömmeringhalle im ersten Halbfinale gegen die Saarlouis Royals (16.00 Uhr), im zweiten Duell treffen die Rutronik Stars Keltern auf die Eigner Angels Nördlingen (19.00 Uhr).

Für die Berlinerinnen ist es die zweite Teilnahme bei einem Final Four. Im vergangenen Jahr war das Team schon im Halbfinale deutlich am späteren Sieger Hannover gescheitert. „Da sind wir mehr mit dem Gedanken in das Turnier gegangen, wir müssen den Titel jetzt holen und das ging schief“, sagte Gohlisch. Deshalb will sich Alba auch nicht zu viel Druck machen. „Wir wollen einfach die Atmosphäre genießen“, sagte Nationalspielerin Theresa Simon.

Lernen aus dem letzten Final Four

Die Erfahrungen aus dem letzten Jahr sollen aber ein Grundstock sein. „Das war der erste Schritt, jetzt soll der zweite folgen. Wir wissen, was da schiefgelaufen ist“, sagte Simon. Niederlagen werden als Teil eines Prozesses gesehen. „Das war Teil des Wachstums. Es geht nicht immer gerade nach oben, es wird auch Rückschläge geben. Daraus haben wir gelernt. Wir wissen nun, dass wir von Anfang an bereit sein müssen“, sagte Gohlisch.

Alba setzt vor allem auf den Heimvorteil. Der soll das Team beflügeln. „Es ist deutlich weniger Aufregung als in den ersten Jahren. Da mussten wir erst reinwachsen. Inzwischen genießen wir das sehr. Das macht sehr viel aus, weil die Stimmung sehr besonders ist. Das pusht uns sehr, gerade in den engen Spielen“, sagte Gohlisch. Als Favoriten sehen sich die Berlinerinnen aber dennoch nicht. „Der große Favorit ist Keltern. Sie haben einen tiefen Kader und sehr viel Erfahrung“, sagte Trainer Cristo Cabrera.

Halbfinalkontrahent kleiner Angstgegner

Das könnte auch daran liegen, dass schon Halbfinalgegner Saalouis eine hohe Hürde darstellt. Denn die Saarländerinnen sind das einzige Team, gegen das Alba in dieser Saison beide Duelle verloren hat. „Wir haben es so geschafft, die Favoritenrolle ein bisschen von uns wegzuschieben“, sagte Gohlisch. Cabrera glaubt, dass der Wille entscheidend sein könnte. „Wir haben das Gefühl nach einer Revanche. Das ist gut für uns“, sagte der Spanier.

Zudem konnten die Spielerinnen am vergangenen Wochenende mit dem Heimsieg gegen Tabellenführer und Pokalfavorit Keltern noch ein kleines Ausrufezeichen setzen. „Das hat uns noch einmal viel Selbstbewusstsein gegeben“, meinte Gohlisch.