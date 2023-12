Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin haben nur drei Tage nach dem Coup gegen den FC Barcelona in der Euroleague eine Heimpleite kassiert. Die Berliner unterlagen am Freitagabend daheim vor 13.112 Zuschauern dem türkischen Spitzenclub Fenerbahce Istanbul mit 82:91 (47:51). Alba bleibt damit Tabellenvorletzter der Königsklasse. Beste Berliner Werfer waren Sterling Brown mit 15 und Matt Thomas mit 13 Punkten.

Der Bundesligist knüpfte gleich nahtlos an die starke Vorstellung am Dienstag gegen Barcelona an. Die Berliner übernahmen sofort die Führung und zwangen die Gäste durch eine sehr intensive und aufmerksame Defensive immer wieder zu Fehlern. Bis auf 21:13 zog Alba im ersten Viertel davon.

Doch Fenerbahce konnte sich steigern und Mitte des zweiten Abschnittes häuften sich die Fehler bei den Berlinern. Sie ließen zu viel liegen, während die Gäste, angefeuert von zahlreichen türkischen Fans in der Halle, vor allem unter dem Korb einfacher zu Punkten kamen. Kurz vor der Halbzeit hatte Fenerbahce die Partie gedreht.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Türken ihre Führung dann weiter ausbauen. Alba tat sich offensiv nun sehr schwer und die Gäste spielten mehr und mehr ihre individuelle Qualität aus. Die Berliner kämpften zwar bis zum Ende, näher als sieben Punkte kamen sie aber nicht mehr heran.