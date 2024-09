Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin haben ihr erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung verloren. Die Berliner unterlagen am Sonntag in der MBS Arena in Oranienburg dem Ligakonkurrenten Veolia Towers Hamburg überraschend mit 74:81 (38:44). Beste Berliner Werfer waren Matteo Spagnolo mit 14 und Jonas Mattisseck mit 13 Punkten.

Bei den Berlinern fehlte der Langzeitverletzte Ziga Samar, zudem pausierten Matt Thomas und Martin Hermannsson. Wieder dabei waren die zum Ende der letzten Saison verletzten Italiener Spagnolo und Gabriele Procida. Zudem feierten die Neuzugänge Trevion Williams (von ratiopharm Ulm) und Will McDowell-White (New Zealand Breakers) ihr Debüt im Alba-Trikot.

Hamburg findet richtige Antworten

Die Berliner hatten lange Probleme, den Rhythmus in der Offensive zu finden. Viele Missverständnisse, Ballverluste und Fehlwürfe sorgten dafür, dass Alba schnell einem zweistelligen Rückstand hinterherlief. Auch in der Defensive gab zu große Lücken. Die Hauptstädter steigerten sich zwar, kamen nach dem Seitenwechsel zeitweise wieder auf zwei Zähler heran, aber Hamburg hatte immer eine Antwort.

Bis zum Saisonstart am 22. September erneut gegen die Towers bleibt für Trainer Israel Gonzalez noch einige Arbeit. Zunächst bestreitet sein Team am nächsten Samstag aber noch ein weiteres Testspiel. Dann tritt Alba in Bernau gegen den Ligakonkurrenten Rostock Seawolves (17.00 Uhr) an.