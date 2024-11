Berlin - Alba Berlin hat den Vertrag mit Khalifa Koumadje in beiderseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Der aus dem Tschad stammende Center war bereits Ende Oktober nach wiederholten Tätlichkeiten vom Verein suspendiert worden und habe Berlin bereits verlassen, wie Alba mitteilte. Der 2,21 Meter große Profi soll sich Medienberichten zufolge einem chinesischen Club anschließen.

„Wir danken Khalifa für die gemeinsame Zeit in Berlin und wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg. Wir hoffen nun schnell einen Ersatz für die großen Positionen zu finden, der zu uns passt und uns in unserer weiterhin sehr angespannten personellen Situation bestmöglich weiterhilft“, wird Alba-Sportdirektor Himar Ojeda in der Pressemitteilung zitiert.

Der Spanier wird trotz der Suche nach einem neuen Center nicht ganz unzufrieden sein, dass die Probleme mit Koumadje, der immerhin dreieinhalb Jahre bei Alba unter Vertrag stand, nun gelöst sind. Der 28-Jährige soll einen Dopingkontrolleur tätlich angegangen haben und wurde deshalb suspendiert. Bereits in der vergangenen Saison war Koumadje wegen Unsportlichkeiten dreimal gesperrt worden.