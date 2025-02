Berlin - Für Alba Berlin war der Heimsieg am Sonntag in der Basketball-Bundesliga enorm wichtig. „Das Spiel war nicht perfekt, aber der Wille, die Energie und der Kampfgeist waren da. Ein guter Schritt in die richtige Richtung“, sagte Center Michal Kessens nach dem 92:77-Erfolg gegen die Veolia Towers Hamburg. Die Berliner bleiben zwar Tabellen-Fünfzehnter, sind aber an den Playoff-Plätzen dran.

Zumal die Umstände nicht einfach waren. Die vierte Partie in acht Tagen, einige Verletzte und ein Magen-Darm-Infekt, der offenbar im Team gerade umgeht. Gegen Hamburg mussten deshalb Louis Olinde und Matteo Spagnolo passen. Zuvor hatte es schon das Trainerteam und Center Yanni Wetzell erwischt.

Alba will in Rostock nachlegen

Für die Entwicklung der Mannschaft sind diese ständigen Änderungen im Kader, das Kommen und Gehen, pures Gift. „Wir hatten bisher kaum die Möglichkeit dazu, das Team aufzubauen, weil wir höchstens mal ein oder zwei Spiele denselben Kader beisammen hatten“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda. Siege könnten den Prozess aber beschleunigen. „So kommt mehr Dynamik rein“, so der Spanier weiter. Für Kessens ist da auch viel Kopfsache mit dabei. „Jeder Sieg bringt ein bisschen mehr Selbstvertrauen“, sagte er.

Schon am Mittwoch wartet mit dem Auswärtsspiel bei den Rostock Seawolves (18.30 Uhr/Dyn) die nächste Herausforderung. „Ein enorm wichtiges Spiel und da müssen wir wieder von vorne anfangen“, sagte Kessens. Auch Rostock ist ein direkter Konkurrent um die Playoff-Plätze. „Das sind solche Spiele, wo wir bestätigen können, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wenn wir da verlieren, ist man irgendwie wieder auf null gesetzt“, sagte Co-Kapitän Jonas Mattisseck.