Er spielt zuletzt in Paris. In der deutschen Hauptstadt setzen sie nun auf dem Weg aus der Krise auf die Erfahrung und das Können von Michael Kesses.

Er soll Alba in der Restsaison stärken.

Berlin - Der schwächelnde ehemalige deutsche Basketballmeister Alba Berlin verstärkt sich bis zum Saisonende mit dem früheren Bundesliga-Profi Michael Kessens. Der 33-Jährige, der auch schon vier Länderspiele für Deutschland bestritt, wechselt von Paris Basketball zum derzeitigen Tabellen-15.

Kessens spielte in Deutschland auch schon für Rasta Vechta und die Telekom Baskets Bonn, mit denen er die Champions League gewann. Mit Paris holte er den EuroCup und den französischen Pokal. „Während seiner Zeit in Bonn und Paris hat er einige beeindruckende Teamerfolge erzielt. Deshalb sind wir überzeugt davon, dass er uns in der weiteren BBL-Saison helfen wird“, sagte Albas Sportdirektor Himar Ojeda.