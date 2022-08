„Aktenzeichen XY“-Sendung: Neue Hinweise im Fall Nancy Köhn

Cuxhaven - Im Fall der verschwundenen Nancy Köhn hat die Polizei neue Hinweise erhalten. Der Vermisstenfall war am Mittwoch Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Seit 13 Jahren wurde die aus Hechthausen (Landkreis Cuxhaven) stammende damals 25-jährige Frau nicht mehr gesehen. Die Ermittler vermuten ein Gewaltverbrechen.

Laut Polizeiangaben gingen über ein Dutzend Hinweise ein. „Eine heiße Spur ist bisher noch nicht dabei gewesen“, sagte der zuständige Kriminalhauptkommissar Rainer Brenner. Für Hinweise, die zur Aufklärung des Vermisstenfalls und der Suche nach dem Täter beitragen, ist eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt.

Nancy Köhn wurde nach Polizeiangaben im Juli 2009 von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass sie bereits seit dem Februar des gleichen Jahres verschwunden ist. Im April 2009 wurde ihrem Auto an der S-Bahn-Station „Mittlerer Landweg“ in Hamburg durch die Behörden die Zulassung entzogen.