Leipzig - Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) sieht Sachsen für den Trend zu mehr Bioprodukten gut gerüstet. Besonders pflanzliche Erzeugnisse seien auf dem wachsenden Biomarkt stark nachgefragt, sagte er laut einer Mitteilung bei der Eröffnung der Messe BioOst in Leipzig. Demnach stieg der Absatz in diesem Bereich im vergangenen Jahr um sechs bis sieben Prozent.

„Hier sind sächsische Landwirtinnen und Landwirte gut aufgestellt, die einheitliche Mengen und gute Qualitäten produzieren können.“ Man wolle den ökologischen Landbau wie auch den konventionellen Anbau weiter auf hohem Niveau fördern.

Bio wieder mehr gefragt

Die Kaufzurückhaltung aufgrund der Energiekrise ist den Angaben nach überwunden. „Der Biomarkt hat die Absatzdelle hinter sich gelassen“, sagte von Breitenbuch. Sein Ministerium berichtet von einer vermehrten Nachfrage vor allem im Einzelhandel und im Discount. Auch in den Bioläden gebe es immer mehr Kunden.

Bei der Fachmesse BioOst stehen Bio-Lebensmittel und Naturdrogerieartikel sowie junge und regionale Unternehmen im Fokus. Vertreten sind bundesweit beliefernde Unternehmen und der Großhandel. Hinzu kommen regionale Angebote.

Von Nudeln bis Miso: Bio-Unternehmen aus Sachsen

Am sächsischen Gemeinschaftsstand sind 18 Bio-Unternehmen aus dem Freistaat vertreten - laut von Breitenbuch so viele wie noch nie. „Von Nudeln und Nudelmehl über Eis und Schokolade, Kaffee und Limonaden bis hin zu Kimchi und Miso zeigen sächsische Bioproduzenten ihr breites Angebot, ihren Innovations- und Ideenreichtum“, so der Minister.

2024 wurden laut Mitteilung in Sachsen knapp 10 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche ökologisch bewirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Fläche um 2.900 Hektar auf rund 89.500 Hektar an. 121 Bio-Landwirtschaftsbetriebe verarbeiten ihre Produkte hofnah. Insgesamt sind in Sachsen aktuell etwa 1.500 Unternehmen in der Branche tätig.