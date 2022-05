Affenpocken-Infektion in Deutschland nachgewiesen

München - Erstmals ist auch in Deutschland ein Fall von Affenpocken nachgewiesen worden.

Das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München habe am Donnerstag bei einem Patienten mit charakteristischen Hautveränderungen das Virus zweifelsfrei nachgewiesen, teilte der Sanitätsdienst der Bundeswehr am Freitag mit. Das Affenpocken-Virus ruft meist nur recht milde Symptome hervor, kann aber auch schwere Verläufe nach sich ziehen.