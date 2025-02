Manipulation im Wahlkampf? In Hannover kursieren vermeintliche AfD-Plakate mit radikalen Slogans. Die Partei spricht von Verleumdung.

Die AfD Niedersachsen distanziert sich von gefälschten Wahlplakaten in Hannover.

Hannover - Die AfD will rechtlich gegen vermeintliche Wahlplakate vorgehen, die in ihrem Namen in Hannover aufgehängt wurden. Auf den Plakaten im Stadtteil Mühlenberg, der als sozialer Brennpunkt gilt, standen über dem Logo der AfD Sprüche wie „Arbeitslager für Sozialschmarotzer“ oder „Arbeitszwang für Bürgergeldempfänger“. „Die AfD weist jede Verbindung zu Plakaten mit solchen menschenverachtenden Sprüchen zurück“, sagte ein Parteisprecher. „Wir werden Anzeige gegen Unbekannt stellen.“

Der AfD-Sprecher sagte weiter, offensichtlich seien „Kräfte am Werk, die mit Verleumdung und Lüge arbeiten, um unserer Partei zu schaden“. Die AfD stehe zu den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft.