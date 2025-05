Templin bekommt einen neuen Bürgermeister. Dort, wo Angela Merkel ihre Jugend verbrachte, treten Bewerber der AfD und SPD an. Der bisherige Rathauschef wechselte in die Landespolitik.

AfD oder SPD? Wer gewinnt Bürgermeisterwahl in Templin

Templin - Bei der Bürgermeister-Stichwahl in Templin in der Uckermark gehen zwei Bewerber der AfD und der SPD ins Rennen. Im ersten Durchgang der Wahl am 6. April lag Christian Bork (AfD) mit 31,4 Prozent der Stimmen vorn. Der SPD-Politiker Christian Hartphiel kam auf 27,4 Prozent.

In der 16.000-Einwohner-Stadt Templin, wo die Ex-Kanzlerin Angela Merkel aufwuchs, war bisher Detlef Tabbert Bürgermeister. Der BSW-Politiker war aber Minister für Infrastruktur und Landesplanung geworden - deshalb wurde die Wahl früher nötig.

Gewinnt der AfD-Kandidat, wäre es die zweite Stadt Brandenburgs mit einem hauptamtlichen Bürgermeister der AfD. In Jüterbog (Kreis Teltow-Fläming) ist das bisherige AfD-Stadtoberhaupt Arne Raue allerdings in den Bundestag gewechselt. Dort wird am 29. Juni ein neuer Bürgermeister gewählt.