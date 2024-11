AfD-Mitgründer Gauland will doch für Bundestag kandidieren

Gauland will nun doch wieder in den Bundestag. (Archivbild)

Berlin - Der Mitgründer und Ehrenvorsitzende der AfD, Alexander Gauland, will entgegen bisheriger Pläne nun offenbar doch bei der Bundestagswahl antreten. Ein entsprechender Bericht der „Bild“ wurde der dpa in Parteikreisen bestätigt. Sachsens AfD-Generalsekretär Jan Zwerg sagte der Zeitung, Gauland werde in seiner Geburtsstadt Chemnitz für das Direktmandat antreten.

Die Idee sei im Kreisverband Chemnitz entstanden und vom AfD-Landesverband „erfreut zur Kenntnis genommen“. Er werde nach Lage der Dinge auch auf der sächsischen Landesliste aufgestellt, die am 30. November und 1. Dezember in Löbau gewählt werden soll.

Der 83-Jährige vollzieht damit eine Kehrtwende. „Ich glaube nicht, dass ich als 85-Jähriger noch richtig im Parlament bin“, sagte er noch Anfang Oktober der „Welt“. Gauland ist seit 2017 Bundestagsabgeordneter, bis 2021 war er Vorsitzender seiner Fraktion. Er zog zuletzt über die Landesliste Brandenburg ins Parlament ein. Mit Blick auf den ursprünglichen Wahltermin im September 2025 hatte Gauland der „Welt“ gesagt: „Wenn nicht noch irgendetwas Außergewöhnliches passiert, ist das das Ende meiner parlamentarischen Karriere.“