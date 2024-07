In Dessau-Roßau weiß man, dass AfD-Mann Laurens Nothdurft in einem rechtsextremistischen Verband aktiv war. Dennoch wurde er nun zum Ortsbürgermeister gewählt.

Dessau-Roßlau - Trotz seiner Vergangenheit in einem rechtsextremen Jugendverband ist in Dessau-Roßlau ein AfD-Mitglied zum Ortsbürgermeister gewählt worden. Laurens Nothdurft sei am Dienstag in der Ortschaftsratswahl mit sechs Stimmen zum Ortsbürgermeister des Stadtteils Roßlau gewählt worden, teilte ein Sprecher der Stadt auf Anfrage mit. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

Dass sich Nothdurft in führender Position in der sogenannten Heimattreuen Deutschen Jugend engagiert habe, sei „allgemein bekannt“, sagte der Sprecher. Auf seinen Kontrahenten Klemens Koschig, der ehemals Oberbürgermeister der kreisfreien Stadt war, entfielen laut Stadtsprecher bei der Wahl nur drei Stimmen. Zwei weitere Stimmen seien ungültig gewesen.