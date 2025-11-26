Angriffe auf AfD AfD-Geschäftsstelle in Berlin-Treptow mit Farbe besprüht
Beschmierungen von Parteibüros passieren ständig. Diesmal trifft es die AfD.
26.11.2025, 13:25
Berlin - Eine Geschäftsstelle der AfD in Berlin-Treptow ist mit rosa Farbe besprüht worden. Außerdem schrieb jemand einen Schriftzug in schwarzer Farbe auf einen Schaukasten des AfD-Bezirksverbandes, der sich gegen die Partei richtete. Die Sachbeschädigung in der Winckelmannstraße in Johannisthal wurde am Dienstag angezeigt, wie die Polizei mitteilte.