Hans-Christoph Berndt will mit seiner AfD-Fraktion die Konsequenzen aus einem Messerangriff in Solingen im Landtag thematisieren.

Potsdam - Nach dem tödlichen Messerangriff von Solingen fordert die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag eine Sondersitzung des Landtages zu den Konsequenzen des Vorfalls. „Wir wollen über die Konsequenzen aus dem Terroranschlag von Solingen diskutieren“, sagte der Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat bei der kommenden Landtagswahl, Hans-Christoph Berndt. „Wir denken, das ist ein Thema, das wir auch in Brandenburg besprechen müssen.“

Er sehe die Gefahr, dass sich ein solches Ereignis auch in Brandenburg wiederholen könne. „Das kann überall in Deutschland passieren“, ergänzte Berndt.

Bei einem Stadtfest in Solingen waren am Freitagabend drei Menschen mit einem Messer getötet worden. Acht Menschen wurden verletzt, vier davon schwer. Ein 26-jähriger tatverdächtiger Syrer sitzt seit Sonntagabend unter anderem wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.