Chormusik statt Fangesänge: Das Stadion von Fußball-Drittligist Dynamo Dresden wird alle Jahre wieder beim Adventskonzert zur Bühne für den Kreuzchor und andere Ensembles.

Dresden - Gute Stimmung auch ohne Fußballzauber: Beim Adventskonzert im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion haben der Kreuzchor, die Kapellknaben und weitere Ensembles und Solisten Tausende Fans begeistert. Die Show war nicht zuletzt ein Augenschmaus: Mehr als 250 Herrnhuter Sterne zierten das Stadion, Laser und andere Lichteffekte ließen die Arena funkeln.

Nik P. und Sasha sorgen für Schlager und Pop

Schlagersänger Nik P. aus Österreich sang „Last Christmas“ auf Deutsch. Hornist Felix Klieser spielte Händels „Tochter Zion“. Der Musiker wurde ohne Arme geboren und lernte die Ventile mit den Zehen des linken Fußes zu bedienen. Auch Popsänger Sasha hatte seinen Auftritt und brachte seine Lieblingsweihnachtslieder mit.

Musikalische Hauptakteure waren neben dem Dresdner Kreuzchor und den Dresdner Kapellknaben auch der MDR-Kinderchor und die Musicalwerkstatt „Oh-Töne“. Moderatorin Ella Endlich war unter anderem mit „Süßer die Glocken nie klingen“ zu hören.

Besonderes Feeling für fußballliebende Sängerknaben

Auch für die Kruzianer, die in ihrer Freizeit gerne Fußball spielen, ist der Auftritt in dieser Arena etwas Spezielles. „Ich war schon oft im Stadion zum Fußball. Jetzt hier zu singen, ist etwas ganz anderes und wirklich toll“, bekannte der 12 Jahre alte Valentin. Mit drei anderen Chören zu singen, sei etwas Besonderes, meinte der gleichaltrige Fritz. „Es macht richtig Spaß, wenn so viele Menschen zuhören.“

Neben der Musik stand auch der karitative Gedanke im Vordergrund. Die Dixie-Dörner-Stiftung - benannt nach der Dresdner Fußball-Legende Hans-Jürgen „Dixie“ Dörner (1951-2022) - agierte erneut als Charity-Partner des Konzertes. Es wurde Geld für die Jugendarbeit und ein Turnier des Vereins Einheit Dresden Mitte gesammelt, bei dem viele Teams aus der Region antreten sollen.