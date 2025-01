Los Angeles - Der US-Amerikaner Adrien Brody hat den Golden Globe als Hauptdarsteller in einem Drama gewonnen. Der 51-jährige Schauspieler überzeugte mit seiner Rolle in dem Historien-Epos „The Brutalist“. Der Film erzählt von einem jüdischen Architekten, der nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA ein neues Leben beginnen will.

Bei der 82. Globe-Verleihung setzte er sich unter anderem gegen Ralph Fiennes („Konklave“), Timothée Chalamet („A Complete Unknown“) und Daniel Craig („Queer“) durch.

Die Globe-Verleiher gaben die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien in der Nacht zum Montag in Beverly Hills bekannt. Die 82. Trophäen-Gala wurde live vom US-Sender CBS ausgestrahlt.