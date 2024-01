Berlin - Für den Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke werden am Wochenende in Berlin-Johannisthal das Adlergestell und mehrere Bahngleise gesperrt. Die rund 74 Meter lange Brücke wird am Samstag eingehoben, wie die Verkehrsverwaltung am Donnerstag mitteilte.

Demnach wird die B96a von Samstagmorgen 3.00 Uhr bis Sonntagmorgen 8.00 Uhr stadteinwärts und bis 12.00 Uhr stadtauswärts für den Verkehr gesperrt. Das Adlergestell ist eine wichtige Verkehrsachse in Berlin. Autofahrer, Radfahrer und der Nachtbus N60 werden umgeleitet.

Die Gleise der Fernbahn werden von Freitag 22.00 Uhr bis Sonntag 20.00 Uhr gesperrt und die der S-Bahn von Sonntagmorgen 1.00 Uhr bis 7.00 Uhr. Auf den betroffenen S-Bahnlinien S46 und S9 fahren nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Ersatzbusse.