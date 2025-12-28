Ein Vater vergisst Kind und Schlüssel in einem Mietwagen. Das Auto verriegelt sich selbst. Feuerwehr und ADAC rücken an.

Hannover - ADAC-Mitarbeiter und Feuerwehrleute haben in Hannover-Oststadt ein einjähriges Kind aus einem verschlossenen Mietwagen befreit. Der Vater hatte am Samstag kurz das Auto verlassen, während der Schlüssel noch steckte und das Kind im Wagen saß, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Der Wagen habe sich daraufhin von selbst verriegelt.

Der Vater habe die Feuerwehr und den Vermieter alarmiert. Die Feuerwehr hatte eigenen Angaben zufolge Mühe, die Tür ohne Beschädigung zu öffnen. Mitarbeiter des ADAC hätten den Wagen mit Hilfe aufblasbarer Kissen geöffnet. Das Kind blieb laut Feuerwehr unverletzt.