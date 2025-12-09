Spontanes Foto auf dem Schulweg: Ein Sonnenaufgang aus der Region Hannover wird zur Sonderbriefmarke. Das sagt die Fotografin, deren Aufnahme nun mehr als eine Million Mal gedruckt werden soll.

Dieser Schnappschuss von den Koldinger Seen setzte sich gegen eine Auswahl von fast 1.200 Profi- und Hobbyfotografen durch.

Bonn - Ein Sonnenaufgangs-Schnappschuss aus der Region Hannover wird mehr als eine Million Mal gedruckt: Mit ihrem Bild „Koldinger Seen“ hat Banu Erkan den Fotowettbewerb der Post um Deutschlands schönsten Sonnenaufgang gewonnen. Dies habe eine knappe Mehrheit beim Online-Voting entschieden, teilte das Unternehmen mit.

Die glückliche Siegerin spricht von einem ganz spontanen Foto auf dem Schulweg des Sohnes. „Der Sonnenaufgang an diesem Morgen war so magisch, dass ich es einfach festhalten musste“, wird Erkan in der Mitteilung zitiert. Sie habe nie gedacht, dass daraus etwas Großes entstehe.

Groß heißt in diesem Fall, dass sich das Bild von den Koldinger Seen zwischen Pattensen und Laatzen gegen eine Auswahl von fast 1.200 Profi- und Hobbyfotografen durchsetzte. 21 Prozent der 6.800 Menschen votierten für den Schnappschuss aus Niedersachsen, wie die Post mitteilte.

Damit werde das Bild im Juli 2026 eine Sonderbriefmarke (95 Cent) zieren und in einer Auflage von 1,3 Millionen Stück erscheinen. Neben der Verbreitung dürfe sich die Siegerin über 2.000 Euro Siegprämie freuen, hieß es von der Post.