Pritzwalk - Ein achtjähriger Junge hat in Pritzwalk (Landkreis Prignitz) zwei falsche Notrufe abgegeben und einen Beamten beleidigt. Einer der beiden Anrufe rief gar die Feuerwehr auf den Plan, wie die Polizei mitteilte. Demnach rief der Junge am Montagnachmittag zunächst den Notruf der Polizei an und schilderte einen Überfall. Als der Beamte am Telefon Fragen stellte, beleidigte der Junge ihn und legte auf.

Wenige Minuten später rief er die Rettungsleitstelle an und gab an, ein Feuer wahrgenommen zu haben. Ausgerückte Einsatzkräfte stellten jedoch kein Feuer fest. Der Achtjährige nutzte für die Anrufe ein Mobiltelefon seiner Eltern und konnte dadurch schnell ermittelt werden. Polizisten suchten daraufhin die Familie auf und erstatteten Anzeigen wegen Beleidigung und Notrufmissbrauches.