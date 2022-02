Deutsche stecken in belgischer Achterbahn fest - Sturm macht Rettung fast unmöglich

Im Plopsaland in Belgien ist eine Achterbahn mit neun Besuchern in 32 Metern Höhe stehengeblieben. Mehrere Stunden mussten sie dort ausharren, denn der Sturm erschwerte die Rettung erheblich.

Wie es zu dem Vorfall im Plopsaland in Belgien kommen konnte, ist bisher noch nicht klar.

De Panne/DUR/it - In dem belgischen Freizeitpark Plopsaland ist es zu einer Situation gekommen, in der wohl niemand gerne stecken möchte. Während der Fahrt bleiben die Wagen der Achterbahn einfach stehen und das am höchsten Punkt der Strecke, berichten mehrere Medien.

Die neun Fahrgäste, ein Holländer, drei Deutsche und fünf Belgier, mussten über fünf Stunden in über 30 Metern Höhe auf ihre Rettung warten. Nach dem Vorfall am vergangenen Samstag soll der Park für die Rettungskräfte umgehen geräumt worden sein.

🔴 ALERTE | Le sauvetage sur le grand huit de #Plopsaland De Panne rendu difficile par les bourrasques de vent, le conteneur attaché à la grue ayant commencé à tourner. L’opération est toujours en cours ➡️ https://t.co/1wneuCFtje 📹 De Krant Van West-Vlaanderen #StarParc pic.twitter.com/4ecCstRYdR — StarParc.be 🎢 🇧🇪 (@StarParc_be) February 19, 2022

Doch vor allem das Wetter machte eine Rettungsaktion schwierig. Mit einem großen Kran sollten die Besucher aus der Achterbahn befreit werden. Doch durch den starken Wind drehte sich die Gondel unaufhörlich. Erst gegen 23.30 Uhr hatten alle Insassen wieder festen Boden unter ihren Füßen.

Die 16, 21 und 23 Jahre alten Deutschen sowie die anderen Fahrgäste des "Ride to Happiness" wurden mit Symptomen von Unterkühlung zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Warum die Achterbahn stecken geblieben war, ist derzeit noch unklar. Obwohl es zwar sehr stürmisch gewesen ist, hat der Windmesser an der Attraktion grünes Licht gegeben. Solange das Problem nicht gefunden werden kann, bleibt die Achterbahn geschlossen, sagte der Chef des Freizeitparks.