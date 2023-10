Berlin - Klaus Brüggemann, Aufsichtsratschef von Fußball-Zweitligist Hertha BSC, muss bei der kommenden ordentlichen Mitgliederversammlung erneut einen Abwahlantrag überstehen. So habe ein Mitglied fristgerecht einen Antrag für die am 15. Oktober in der Messehalle 21 A der Messe Berlin stattfindenden Versammlung eingereicht, wie die „Bild“ und der „Kicker“ am Samstag berichten.

Für den 64-Jährigen, der seit Mai 2022 als Aufsichtsratschef fungiert, ist der Antrag nichts Neues: Schon auf der Mitgliederversammlung im November musste der Sportmanager und Unternehmer einen Abwahlantrag überstehen. Damals wurde die nötige Dreiviertelmehrheit verfehlt, 51,6 Prozent der anwesenden Mitglieder hatten für eine Abwahl gestimmt.