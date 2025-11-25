weather bedeckt
Kampfmittel Abschnitt der A15 bei Neuhausen wegen Blindgänger gesperrt

Eine 100-Kilogramm-Bombe sorgt für eine Sperrung auf der A15 bei Neuhausen. Wie lange Autofahrer mit Einschränkungen rechnen müssen.

Von dpa 25.11.2025, 09:13
Wohnhäuser liegen nicht im Sperrkreis. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Neuhausen - Die Autobahn 15 wird am Dienstagvormittag zwischen den Anschlussstellen Roggosen und Forst in beide Richtungen gesperrt. Grund dafür ist der Fund einer 100 Kilogramm schweren Fliegerbombe in Neuhausen (Landkreis Spree-Neiße), wie die Gemeinde mitteilte. Ein 500-Meter-Sperrkreis werde ab 9.30 Uhr für voraussichtlich zwei Stunden eingerichtet, um die Bombe kontrolliert zu sprengen. Wohnhäuser seien davon nicht betroffen.