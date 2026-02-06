Verkehr Abschnitt der A100 ist in Richtung Wedding gesperrt
Nach wetterbedingten Einschränkungen stört nun auch noch ein technischer Defekt den Berliner Berufsverkehr. Was bisher dazu bekannt ist.
06.02.2026, 07:05
Berlin - Die A100 in Richtung Wedding ist aktuell zwischen Treptower Park und Sonnenallee gesperrt. Ein technisches Problem hatte dies in den frühen Morgenstunden notwendig gemacht, wie die Berliner Verkehrsinformationszentrale mitteilte. Informationen über den konkreten Grund der Störung wurden zunächst nicht mitgeteilt. Auch über ein mögliches Ende der Sperrung lagen noch keine Angaben vor.