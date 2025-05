Thüringen schiebt abgelehnte Asylbewerber auf den Westbalkan an. An Bord der Maschine waren viele Familien mit Kindern.

53 Menschen wurden von Leipzig aus in Westbalkan-Länder abgeschoben. (Archivbild)

Erfurt/Leipzig - Thüringen hat mehr als 50 abgelehnte Asylbewerber in Westbalkan-Länder abgeschoben. Der Flug mit 9 serbischen und 44 mazedonischen Staatsangehörigen sei planmäßig von Leipzig aus in Richtung Belgrad und Skopje gestartet, teilte das Migrationsministerium in Erfurt mit. Laut dem Landesverwaltungsamt waren unter den ausreisepflichtigen Asylbewerbern viele Familien mit Kindern. Zwei der Passagiere seien aus Bayern und Nordrhein-Westfalen zurückgeführt worden. Die Abschiebung sei ruhig und ohne besondere Vorkommnisse verlaufen.

„Die Umsetzung geltenden Rechts wird in Thüringen konsequent fortgeführt“, erklärte Migrationsministerin Beate Meißner (CDU). Die Kommunen könnten sich darauf verlassen, dass Menschen ohne Bleibeperspektive nicht in Thüringen verblieben und die Strukturen belasteten. „Zudem zeigen Maßnahmen wie der heutige Flug den Bürgerinnen und Bürgern, dass unser Asylsystem funktioniert.“