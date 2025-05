Baden-Baden - Beim Eurovision Song Contest in Basel Platz 15, in den Offiziellen Deutschen Charts jetzt Rang drei: Abor & Tynna haben mit dem deutschen Beitrag „Baller“ einen gewaltigen Aufstieg um 74 Positionen von Platz 77 hingelegt. „Das ist die höchste Platzierung eines ESC-Acts seit Michael Schulte ("You Let Me Walk Alone"), der 2018 ebenfalls die dritte Position erreichte“, teilen die Chartsermittler von GfK Entertainment mit.

Auch für den österreichischen ESC-Gewinner JJ läuft es in den deutschen Charts blendend. Sein Siegertitel „Wasted Love“ schneide an 13. Stelle sogar noch minimal besser ab als Nemos „The Code“ (Platz 14) im vergangenen Jahr.

Außerdem sorgten Estlands Tommy Cash („Espresso Macchiato“, Platz 12), das schwedische Trio Kaj („Bara Bada Bastu“, 24), Norwegens Kyle Alessandro („Lighter“, 68) und Italiens Lucio Corsi („Volevo essere un duro“, 85) für die beste ESC-Ausbeute in den Top 100 seit fünf Jahren, hieß es.

Von der israelischen Sängerin Yuval Raphael, die beim deutschen und internationalen Publikumsvoting mit dem Lied „New Day Will Rise“ vorne lag, ist in den deutschen Single-Top-100 keine Spur zu finden. Offensichtlich sind die Abstimmenden bei der Musikshow und die Kaufenden und Streamenden, die die Charts bestimmen, nicht dasselbe Publikum.

Pashanim weiter auf Platz eins

In den Single-Charts zum dritten Mal in Folge an der Spitze steht der Rapper Pashanim zusammen mit Ceren („Shabab(e)s im VIP“). Den höchsten Neueinstieg auf Platz zwei landet ebenfalls ein Deutschrap-Duett, und zwar „Connected“ von RAF Camora und Reezy.

Von der Drei auf die Vier fällt der amerikanische Musiker Alex Warren („Ordinary“), von der Zwei auf die Fünf der aus Aachen stammende Rapper Jazeek mit „Akon“.

Bewegung in den Album-Charts

Zurück auf Platz eins der Album-Charts (von Rang 13) sausen Linkin Park, die eine Deluxe- Edition ihres Longsellers „From Zero“ veröffentlicht haben. Dahinter rangiert eine weitere Sonderauflage eines bekannten Werks, nämlich die 40th Anniversary Edition zu „Brothers in Arms“ von den Dire Straits.

Singer-Songwriter Tom Twers platziert sich mit „Ein Ja reicht“ neu auf der Drei, Måneskin-Frontmann Damiano David mit „Funny Little Fears“ neu auf der Fünf. Rapper Pashanim fällt in dieser Woche mit „Grünewürfelflow“ von der Zwei auf die Vier. Abor & Tynna befördern ihr LP-Debüt „Bittersüß“ als Wiedereinstieg (Re-Entry) zurück auf Platz 13.