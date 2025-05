Fichtenwalde - In den vergangenen Tagen sind der Polizei mehrere Fälle von Trickbetrug an Autobahnen gemeldet worden. In Rangsdorf sei ein Lkw-Fahrer beim Wechseln eines Reifens bestohlen worden, teilte die Polizei mit. Demnach schlugen die Diebe in dieser Zeit eine Seitenscheibe des Führerhauses ein und stahlen den Inhalt des Handschuhfaches.

Bei Fichtenplan (Landkreis Potsdam-Mittelmark) wurde ein ähnliches Ablenkungsmanöver angezeigt. Bei einem Transporter wurde nach Polizeiangaben ein Rücklicht eingeschlagen. Ein Mittäter rief den Fahrer aus dem Transporter. In dieser Zeit wurde aus dem Wagen ein Laptop gestohlen. Die Diebe flüchteten mit einem Auto.

Auf einem Rastplatz bei Königs Wusterhausen blieb es beim Betrugsversuch: Drei Männer sprachen dort nach Polizei-Informationen mehrere Lkw-Fahrer an, um sie zum Verlassen der Zugmaschinen zu bewegen. „Da die Methode „Ablenken und Stehlen“ den Berufskraftfahrern zumeist bekannt ist, blieb es bei dem Versuch, da keiner der Angesprochenen auf den Trick hereinfiel“, erklärte ein Polizeisprecher.