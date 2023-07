Hannover - Niedersächsische Abiturientinnen und Abiturienten haben in diesem Jahr auf ähnlichem Niveau abgeschnitten wie 2022. Das gab das Kultusministerium in Hannover am Montag bekannt. Demnach lag der Notendurchschnitt vorläufigen Angaben nach in diesem Jahr bei 2,43 - nach 2,38 im Vorjahr.

Trotz der Erschwernisse auf dem Weg zum Abitur wegen der Corona-Einschränkungen hätten die Prüflinge bessere Ergebnisse erzielt als vor der Pandemie, sagte Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne). Der Schnitt 2019 lag bei 2,56. Wegen der Pandemie gab es allerdings nach früheren Angaben des Ministeriums zufolge noch ein letztes Mal bei den Abiprüfungen einige Erleichterungen - zum Beispiel zusätzliche Auswahloptionen bei Aufgaben. Für die Mathematik-Klausur hatten die Schülerinnen und Schüler 30 Minuten mehr Zeit.

Die Prüfungen dieses Jahr nicht bestanden haben 5,4 Prozent der Schülerinnen und Schüler. Im Vorjahr lag die Quote bei etwa 4,4 Prozent.