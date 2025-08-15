Zeugen hören Schüsse, eine Taube fällt tot in einen Hinterhof. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an. Später erscheint der mutmaßliche Schütze auf einer Polizeistation.

Berlin - Eine tote Taube hat in Berlin-Hellersdorf einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zeugen alarmierten die Beamten, weil sie Schüsse hörten und danach eine Taube tot in den Hinterhof eines Hauses fiel, wie die Polizei Berlin mitteilte. Die Beamten rückten am Donnerstagabend mit einem großen Aufgebot inklusive Einsatzhundertschaft an, wie es hieß.

Vor Ort fand die Polizei die tote Taube und stellten ein Einschussloch am Tier fest. Mit einem richterlichen Beschluss drangen die Einsatzkräfte demnach in eine Wohnung ein, in der sie den mutmaßlichen Schützen vermuteten. Dort fanden sie den Angaben zufolge Munition für ein Luftgewehr, aber keine Waffen und auch keine Menschen.

Später kam der Mann, der in der Wohnung lebte, zu einer Polizeistation, um sich einen Schlüssel für die aufgebrochene Wohnung zu holen, wie es hieß. Er behauptete laut Polizei, die Taube mit einer Zwille abgeschossen zu haben. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung.